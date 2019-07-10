Лукашенко усилил роль Минюста

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На Министерство юстиции возложена персональная ответственность за юридическое качество проектов правовых актов. Это предусмотрено указом №265, который сегодня подписал Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента

Как сообщили в пресс-службе главы государства, документ должен будет способствовать повышению качества проектов правовых актов, а также внедрению электронного документооборота в нормотворческую деятельность.

Поэтому указом усилена роль Министерства юстиции в нормотворческом процессе.

Кроме этого, сайт «Правовой форум Беларуси» станет главной площадкой для обсуждения в обществе разрабатываемых проектов.
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Тэги: законотворчество Минюст Персона: Александр Лукашенко

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