Названы самые полезные ягоды
В настоящее время на дворе лето – сезон ягод. Кроме своих вкусовых качеств они обладают и полезными свойствами.
Так, по
- Черника (один из рекордсменов по содержанию антиоксидантов, а также содержит бета-каротин, фолаты, холин, марганец и витамины А, Е, B9;
- Вишня (некалорийная, но богатая полезными веществами – редко вызывает аллергию и полезна для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы);
- Арбуз (охлажденная мякоть утоляет жажду и является хорошим прохладительным напитком, но содержит много сахара, поэтому норма его потребления в день не должна превышать 400 граммов).