Названы самые полезные ягоды

В настоящее время на дворе лето – сезон ягод. Кроме своих вкусовых качеств они обладают и полезными свойствами.

Так, по словам главного внештатного специалиста-диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, тройка лидеров выглядит следующим образом: