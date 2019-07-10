Названы самые полезные ягоды

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В настоящее время на дворе лето – сезон ягод. Кроме своих вкусовых качеств они обладают и полезными свойствами.

Так, по словам главного внештатного специалиста-диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, тройка лидеров выглядит следующим образом:

  1. Черника (один из рекордсменов по содержанию антиоксидантов, а также содержит бета-каротин, фолаты, холин, марганец и витамины А, Е, B9;
  2. Вишня (некалорийная, но богатая полезными веществами – редко вызывает аллергию и полезна для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы);
  3. Арбуз (охлажденная мякоть утоляет жажду и является хорошим прохладительным напитком, но содержит много сахара, поэтому норма его потребления в день не должна превышать 400 граммов).
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Тэги: черника вишня арбуз Персона: Антонина Стародубова

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