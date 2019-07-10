Начался премаркетинг выпусков гособлигаций Беларуси на 10 млрд российских рублей

Министерство финансов десятого июля начало премаркетинг выпусков государственных облигаций Республики Беларусь на 10 млрд российских рублей на финансовом рынке Российской Федерации.

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Как сообщает Минфин, премаркетинг двух выпусков облигаций на общую сумму 10 млрд российских рублей сроком обращения три года проводится совместно с российскими банками-организаторами эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь на финансовом рынке России — «Газпромбанком», «Совкомбанком», банком «Финансовая Корпорация Открытие» и соорганизатором эмиссии Евразийским банком развития.

В ближайшие две недели планируются встречи с потенциальными инвесторами.

О планах Минфина разместить в июле на российском рынке первый выпуск гособлигаций Беларуси по ставке до 10% сообщил журналистам заместитель министра финансов Андрей Белковец 9 июля в ходе конференции, организованной в Минске международным рейтинговым агентством Fitch Ratings.

«Наша программа заимствований на российском рынке рассчитана на 30 млрд российских рублей, предусмотрено размещение шести траншей. Мы планируем вначале выйти с небольшим траншем и посмотреть на спрос», — отметил Белковец.

По его словам, Минфин намерен вначале разместить на российском рынке облигации «на пять, может быть, на десять миллиардов российских рублей». «Мы хотим не занять больше, мы хотим занять дешевле. Для нас это очень важно, так как этот ориентир станет отправной точкой для новых заимствований», — пояснил Белковец.

Программа размещения белорусских облигаций на 30 млрд рублей рассчитана на два года.

Замминистра финансов отметил, что Министерство финансов хотело бы видеть выпуски облигаций белорусских предприятий на российском рынке в ближайшие два года. «Нам хотелось бы, чтобы это происходило. Мы не видим никаких препятствий для этого», — сказал Белковец.

Он добавил, что российский рынок капитала является гораздо более емким, чем белорусский. «В России в июле у «Евроторга» облигации на 900 млн из 5 млрд российских рублей купили физлица. Это говорит о том, насколько емкий российский рынок, и этим могут воспользоваться и другие белорусские корпоративные эмитенты», — подытожил Белковец.