Зеленский поручил Генштабу максимально усилить активность на восточном направлении

Обстрел автомобиля Вооруженных сил Украины в селе Гранитное – это попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в «нормандском формате». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел, под который попал автомобиль ВСУ.

Фото из архива пресс-службы президента Украины

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Киев оценивает «дерзкое нападение», как «попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренности о возобновлении переговоров в «нормандском формате».

Зеленский уверен, что «расчеты провокаторов не оправдаются», потому что «наша приверженность дипломатическому решению – неизменная».

Верховный главнокомандующий поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку «максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и нейтрализации диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих».

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузовика погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения средней тяжести.