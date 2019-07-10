Белорусские экипажи заняли весь пьедестал на четвертом этапе ралли «Шелковый путь»

Команда «МАЗ-СПОРТавто» триумфально завершила четвертый этап ралли-рейда «Шелковый путь». Первые три места заняли белорусские экипажи.

Четвертый этап прошел вокруг Улан-Батора. Спецучасток длиной 470 км включал в себя холмы, степные дороги, каменистые плато, скалы и соленые озера. Большая часть маршрута прошлась на скоростные дороги.

Первое место занял капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича. Он проехал этап за 4 часа 1 минуту. Почти на 9 минут больше оставил на этапе МАЗ Александра Василевского. Алексей Вишневский финишировал третьим с 13-минутным отставанием. Позади оказались четыре экипажа «КАМАЗ-мастера».

Лидером ралли остается белорус Сергей Вязович. МАЗ Александра Василевского находится на седьмом месте, от лучшего времени его отделяют 47 минут. Алексей Вишневский поднялся на 11-е место, отставая на 3 часа 52 минуты.

Пятый этап приведет экипажи в монгольский город Мандалгови. Организаторы обещают типичную для этой местности трассу с холмами и степными участками.