Белорус подписал контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталс»

Выбранный в третьем раунде драфта-2019 под общим 91-м номером белорусский форвард Алексей Протас заключил трехлетнее соглашение новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс».

По данным пресс-службы «столичных» в год 18-летний нападающий будет получать почти 717 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Протас выступал за команду WHL «Принц Альберт», за которую набрал 62 результативных очка: