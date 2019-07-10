Белорус подписал контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталс»
Выбранный в третьем раунде драфта-2019 под общим 91-м номером белорусский форвард Алексей Протас заключил трехлетнее соглашение новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс».
По данным пресс-службы «столичных» в год 18-летний нападающий будет получать почти 717 тысяч долларов.
В минувшем сезоне Протас выступал за команду WHL «Принц Альберт», за которую набрал 62 результативных очка:
- в регулярном чемпионате – в 61 матче 40 (11 голов + 29 передач);
- в плей-офф – в 23 матчах 22 (12+10).