Белорус подписал контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталс»

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Выбранный в третьем раунде драфта-2019 под общим 91-м номером белорусский форвард Алексей Протас заключил трехлетнее соглашение новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс».

По данным пресс-службы «столичных» в год 18-летний нападающий будет получать почти 717 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Протас выступал за команду WHL «Принц Альберт», за которую набрал 62 результативных очка:

  • в регулярном чемпионате – в 61 матче 40 (11 голов + 29 передач);
  • в плей-офф – в 23 матчах 22 (12+10).
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Тэги: Вашингтон Кэпиталс НХЛ Персона: Алексей Протас

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