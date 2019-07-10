Пропавший в лесу 12-летний мальчик найден

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Объявленный в Кличевском районе срочный сбор поисково-спасательной бригады по розыску 12-летнего мальчика отменен.

Фото pixabay.com

Ребенок найден. Он жив, его здоровью ничего не угрожает.

По информации МЧС, мальчик с мамой сегодня рано утром пошли в лес за ягодами. Недалеко от деревни Дубно он заблудился (при себе не имел телефона).


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Его нашли на лесной дороге в двух километра от деревни Дубно.

Планировалось проводить поиск всю ночь. «Если ребенок не будет найден к утру, то поисковики остаются на месте поисков», - предупреждал ПСО «Ангел».

К счастью, все закончилось хорошо.

Напомним, сегодня был объявлен розыск 16-летнего Ивана Попкова, без разрешения ушедшего из лицея в Бешенковичском районе, а также 19-летней Анастасии Крезо, пропавшей в Минске.
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Тэги: пропал человек дети Город: Кличев

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