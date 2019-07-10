Прохлада с севера Европы не отпускает Беларусь – в четверг не более +21°С

/ Общество
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В четверг, 11 июля, погоду на территории Беларуси продолжат контролировать атмосферные фронты и прохладная неустойчивая воздушная масса, смещающаяся с севера Европы.


Видеофакт. Гомель поплыл после дождя

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы (из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности). Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +16..+21°С.
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Тэги: погода

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