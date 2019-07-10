За изнасилование и убийство 14-летней немки беженцу из Ирака дали пожизненный срок

В Висбадене завершился суд над беженцем из Ирака – его обвиняли в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки. Али Башара признали виновным и приговорили к пожизненому заключению.

Убийство немки Сюзанны Фельдман в мае прошлого года спровоцировало массовые протесты сторонников ультраправых партий. Участники акций выступали против миграционной политики канцлера Ангелы Меркель.

22-летний Башар признался, что задушил девушку, но не помнит, как это произошло: «У меня в глазах всё потемнело, и тогда это и случилось».

Убийство произошло в мае 2018 года. В то время Али Башар, которому было отказано в статусе беженца, дожидался депортации на родину. После трагедии в Висбадене власти Германии ускорили процедуру выдворения из страны лиц, которым отказано в убежище.

Тело Сюзанны нашли через две недели после ее исчезновения. К тому времени Башар уже вернулся в Ирак.

Следствие установило, что Башар изнасиловал Сюзанну Фельдман в лесополосе у железнодорожного полотна, а затем задушил, напав на жертву сзади. По словам обвинения, он убил ее после того, как она сказала, что заявит на него в полицию.

Когда полиция вышла на след насильника, Башар и его семья уже вернулись в родной курдский город Эрбиль, где он и был задержан местной полицией. Для этого потребовалось участие в переговорах высокопоставленных лиц.