Главком БАТЭ о ничье с «Пястом»: не вижу настроений, которые могут загнать нас в тупик

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага не разочарован ничьей 1:1 с польским «Пястом» в первом — домашнем — матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Фото пресс-службы БАТЭ

«Пожалуй, такими эпитетами будем бросаться 17-го числа (в этот день в Польше состоится ответный поединок. — БелаПАН.), если это произойдет, — заявил Бага, отвечая на вопрос БелаПАН на пресс-конференции по окончании встречи. — На сегодняшний день — обычный европейский результат с достаточно сильным соперником, чемпионом своей страны. Естественно, мы наверняка могли забить больше, но в то же время мы отдаем себе отчет, с кем играли».

«Соперник забил мяч и имеет право говорить, что выиграл, но мы себя проигравшими не чувствуем. Я не вижу настроений, которые могут загнать нас в какой-то тупик. Мы очень много голов забивали на выезде, в тяжелых ситуациях были, играли при большой аудитории. Вторая часть будет в Польше», — отметил Бага.

Тренер не стал комментировать эмоциональную концовку встречи, во время которой за второе предупреждение был удален один из ведущих игроков борисовчан Станислав Драгун: «Даже учитывая, что такая была концовка, я бы ни слова не говорил про арбитраж. Все, что случилось, — это наша работа, это наша кухня, мы будем разбираться и улучшать свою игру, чтобы пройти дальше».

На просьбу прокомментировать свою реакцию после удаления Драгуна (схватился за голову) Бага заявил, что он «немножко поддался эмоциям, которые царили на поле, ни в коем случае не было панического настроения и никакого артистизма». «В следующем матче Драгун нам не поможет. Отсутствие таких игроков, с одной стороны, неприятно, а с другой, у сильных команд их есть кем заменить без потери качества», — заявил тренер.

Главный тренер «Пяста» Вальдемар Форналик назвал ничью в Борисове «неплохим результатом». «У нас говорят: ты сыт, но все равно голоден, но мы довольны. Хотя у нас было несколько моментов, которые мы не смогли реализовать. Мы контролировали игру, это был хороший матч», — сказал тренер.

Форналик не считает, что удаление Драгуна скажется на качестве игры БАТЭ в ответном поединке, поскольку у соперника «сильный состав».

По словам Форналика, он ожидал агрессивного футбола в исполнении обоих соперников, однако судьи справились со своей работой, хотя фанаты могут быть недовольны (трибуны провожали турецких арбитров свистом).

Победитель пары во 2-м квалификационном раунде ЛЧ сыграет с лучшим в противостоянии «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия). Проигравший опустится во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с неудачником пары «Рига» (Латвия) — «Дандолк» (Ирландия).