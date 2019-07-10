В Сибири в ДТП с белорусской фурой погибли четыре человека

В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Курганской области, погибли четыре человека.

По предварительной информации региональной ГИБДД, на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск 51-летний водитель «Жигулей» не справился с управлением и вылетел на встречку прямо под колеса фуры «Вольво FH», которой управлял 24-летний белорусский дальнобойщик.

В результате аварии все находившиеся в легковушке (водитель, 43- и 72-летняя женщины, 7-летний ребенок) от полученных травм скончались на месте.