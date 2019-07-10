В Сибири в ДТП с белорусской фурой погибли четыре человека

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В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Курганской области, погибли четыре человека.


Обвиняемый по делу о ДТП под Белоозерском заключен под стражу

По предварительной информации региональной ГИБДД, на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск 51-летний водитель «Жигулей» не справился с управлением и вылетел на встречку прямо под колеса фуры «Вольво FH», которой управлял 24-летний белорусский дальнобойщик.

В результате аварии все находившиеся в легковушке (водитель, 43- и 72-летняя женщины, 7-летний ребенок) от полученных травм скончались на месте.
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Тэги: ДТП Город: Курган

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