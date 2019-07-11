В Греции погибли шесть туристов из России, Чехии и Румынии

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В результате сильного шторма, дождей и града в административном районе Халкидики на северо-востоке страны погибли шесть человек, десятки пострадали.

Пожилая чешская пара погибла, когда сильный ветер снес их трейлер. Женщина и восьмилетний мальчик из Румынии были убиты после обрушения крыши ресторана в городке Неа-Плагия. Отец и сын из России погибли в результате падения дерева неподалеку от отеля в городке Неа-Потидея, сообщает Би-би-си.

В местных больницах оказывают помощь десяткам пострадавшим. У большинства из них различные переломы.
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Тэги: гибель туристов Россия-Греция Греция

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