В Греции погибли шесть туристов из России, Чехии и Румынии

В результате сильного шторма, дождей и града в административном районе Халкидики на северо-востоке страны погибли шесть человек, десятки пострадали.

Пожилая чешская пара погибла, когда сильный ветер снес их трейлер. Женщина и восьмилетний мальчик из Румынии были убиты после обрушения крыши ресторана в городке Неа-Плагия. Отец и сын из России погибли в результате падения дерева неподалеку от отеля в городке Неа-Потидея, сообщает Би-би-си .

В местных больницах оказывают помощь десяткам пострадавшим. У большинства из них различные переломы.