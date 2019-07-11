Товарооборот БУТБ по итогам полугодия увеличился на 22 процента

В первом полугодии 2019 года объем сделок, совершенных на Белорусской универсальной товарной бирже, достиг 2,3 млрд рублей.

Свыше трети биржевого товарооборота пришлось на секцию лесопродукции, где сумма сделок с начала года составила 879 млн рублей, увеличившись на 32%, сообщили в пресс-службе БУТБ. Положительная динамика обеспечена тремя ключевыми группами товаров: круглыми лесоматериалами на внутреннем рынке и пиломатериалами и щепой на внешнем.

Динамика товарооборота по секции металлопродукции по итогам полугодия сложилась отрицательной, снизившись на 4% до 681 млн рублей, при том что в натуральном выражении наблюдался рост 12%. Более низкий показатель в денежном выражении обусловлен падением цен на самую востребованную товарную группу — черные металлы и изделия из них. Помимо этого, завершение строительных работ на Белорусской АЭС негативно отразилось на закупках кабельной продукции на биржевых торгах.

Секция сельхозпродукции обеспечила 496 млн рублей биржевого товарооборота, превысив показатель прошлого года на 57%. 0сновными драйверами роста на внутреннем рынке стали злаковые и кормовые добавки, сычужные сыры и сухое молоко, в то время как в экспорте лидировало сливочное масло, сухое молоко, а также ржаная и пшеничная мука.

В экспортном направлении доминировало сливочное масло с суммой сделок 58 млн рублей (в 3 раза больше, чем в первом полугодии 2018 года), сухое молоко с суммой сделок 16 млн (рост в 2,4 раза) и ржаная и пшеничная мука с суммой сделок 7 млн (на 91% больше).

По состоянию на 1 июля 2019 года на БУТБ аккредитовано 21 587 компаний, включая 4 315 нерезидентов из 61 страны.