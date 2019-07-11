Немецкая Recom объявила о строительстве завода в Беларуси на фоне скандала в Украине

Зарегистрированная в 2007 году в Германии компания Recom AG, которая специализируется на поставках солнечных панелей, объявила об увеличении производственных мощностей путем открытия завода в Беларуси.

Новый завод, расположенный в двух километрах от Национального аэропорта Минск, — это совместный «проект с местными партнерами», следует из сообщения Recom, передает TUT.by . Предприятие будет производить двусторонние фотоэлектрические модули. Ежегодная мощность выпускаемой продукции составит 300 МВт.

«Продукция будет производиться с применением самых последних технологий. Завод будет ориентирован на рынки Европы, но также США и Азии», — сказал для пресс-релиза гендиректор Recom Гамлет Тунян. Он отметил, что этот проект откроет новые возможности для проектов солнечной энергетики в Беларуси.

В настоящее время завод находится в завершающей фазе строительства. Производство планируется запустить к концу октября 2019 года.

Резидентом Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», базирующегося недалеко от минского аэропорта, является компания «РекомБел». Ранее сообщалось, что компания создана с участием израильского капитала.

Недавно в Украине разразился скандал с участием Recom. Украинские заказчики упрекали немецкую компанию в задержках и срывах поставок панелей. По их словам, Recom на самом деле занимается обычной продажей китайской продукции. В ответ на эти упреки немецкая компания выпустила официальное заявление, в котором назвала озвученную информацию «лживой и надуманной».