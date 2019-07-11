Комбайн переехал мужчину в Пружанском районе

Мужчина из Гродненской области 1971 года рождения лежал в поле.

По информации областного УСК, инцидент произошел утром 5 июля возле деревни Лихосельцы. Тракторист-машинист 1974 года рождения наехал на сельчанина самоходной льнотеребилкой. Тот скончался от травм на месте происшествия.

В отношении водителя комбайна завели уголовное дело. Ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на этот же срок.