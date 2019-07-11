Видеофакт. Запуск ракеты со спутником ОАЭ завершился неудачей

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Руководство компании Arianespace уже выразило извинения клиентам за потерю военного спутника Falcon Eye 1.

Запуск ракеты-носителя легкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов на борту завершился неудачей, сообщает NASA.

Спустя примерно две минуты после старта произошла серьезная неполадка, приведшая к потере миссии. Более точная информация по поводу причин случившегося будет обнародована в ближайшие часы после первичного анализа технической информации о полете ракеты.
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Тэги: Arianespace Falcon Eye 1 космос запуск спутника

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