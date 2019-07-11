Генпрокурор насторожился возбуждением дела на адвоката бывшего главного инженера МЗКТ
Генеральная прокуратура Беларуси проверяет уголовные дела, возбужденные в отношении адвоката главного инженера ОАО «Минский завод колесных тягачей» Андрея Головача.
Об этом генеральный прокурор Александр Конюк заявил журналистам 11 июля на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.
«Возбуждение уголовного дела в отношении адвоката вызвало настороженность у меня как у судьи. Я столько лет проработал судьей, знаю, что это такое, это вызвало настороженность. Мы очень серьезно проверяем дела, возбужденные в отношении адвоката, не исключаю, что там будут Генеральной прокуратурой приняты кардинальные решения», — сказал Конюк.
В отношении адвоката, чья фамилия не называется, Следственный комитет возбудил дело по ст. 407 УК (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания). Санкция статьи предусматривает штраф или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
В ходе предварительного расследования правоохранители также провели обыск по месту жительства женщины и нашли пистолет Walter mod. 1938 (Р.38) и патроны к нему, что грозит наказанием в виде лишения свободы сроком до семи лет.
|Бывший главный инженер ОАО «МЗКТ» Андрей Головач был задержан весной 2015 года вместе с несколькими сотрудниками предприятия. В феврале 2018-го суд оправдал его по обвинению в получении взяток на сумму более 180 тысяч деноминированных рублей, но сразу же после вынесения приговора он был задержан в зале суда по подозрению в получении взяток на сумму 192 тысячи долларов и 35 тысяч евро. По версии следствия, эти события происходили с 2008 по 2015 год.