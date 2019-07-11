В Беларуси дорожают услуги железнодорожных терминалов

Услуги железнодорожных терминалов (вокзалов) подорожают с 13 июля на 20-36%, тогда как цена оформления билетов на поезда через интернет не изменится.

Подорожают сразу несколько услуг: оформление проездных документов (билетов) на проезд, их переоформление в день отправления поезда, а также бронирование мест. Кроме того, станет дороже оформление возврата платежей за неиспользованный проездной билет или перевозочный документ на багаж или грузобагаж.

Такое решение «в целях повышения окупаемости и сокращения убыточности услуг железнодорожных вокзалов» приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли в своем постановлении от 17 июня 2019 года № 50. Последний раз эти тарифы повышались в мае 2012 года.

Четыре услуги железнодорожных терминалов вырастут в цене на 20-36,4% по сравнению с действующими тарифами.

С 13 июля пассажир при оформлении билета, например, на поезд региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий заплатит больше на 4 копейки. Оформление билета на поезд международных линий «туда» станет дороже на 10 копеек, при оформлении билета на поезд международных линий «обратно» и (или) от другой станции — на 15 копеек.

Вместе с тем пассажир может самостоятельно оформить билет на поезда региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, международных линий через интернет по банковской пластиковой карточке.

Стоимость такого оформления с 13 июля не подорожает и будет по-прежнему составлять 24 копейки за билет на поезд региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий, 78 копеек — за билет на поезд международных линий.

МАРТ также сообщает, что правительством разработан проект постановления, согласно которому услуга «Заказ и оформление проездного документа через интернет по банковским платежным карточкам» будет исключена из перечня регулируемых услуг. Плату за нее в будущем решено отменить.