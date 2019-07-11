На зампредседателя Дзержинского райисполкома завели уголовное дело за коррупцию

Чиновника подозревают во взяточничестве.

По сообщению областного УСК, фигурант систематически принимал незаконные вознаграждения от представителя коммерческой организации за лоббирование интересов последнего. Предметом взятки были музыкальный инструмент валторна, швейцарские часы и другие дорогостоящие товарно-материальные ценности.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности задержанного.