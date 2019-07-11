БЖД запустила дополнительный поезд на Вильнюс из-за повышенного спроса

Дневной поезд международных линий № 809/810 назначили из-за повышенного спроса пассажиров.

По информации пресс-службы БЖД, состав будет курсировать до 31 августа один раз в неделю по субботам. Стоимость билета в одну сторону составит 45 рублей. В пути следования поезд делает остановки на станциях Молодечно, Сморгонь и Гудогай.

Поезд № 809 Минск — Вильнюс отправляется из Минска в 13 часов 50 минут и прибывает в Вильнюс в 17 часов.

В обратном направлении поезд № 810 Вильнюс — Минск отправляется в 12 часов 40 минут и прибывает в Минск в 15 часов 50 минут.

Пограничный и таможенный контроль на территории Беларуси пассажиры проходят на станции Гудогай, а на территории Литвы — на вокзале Вильнюса.

В настоящее время между Минском и Вильнюсом ходят пять составов.