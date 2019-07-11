Жительницу Лепеля отправили в СИЗО по обвинению в удушении сына

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Следователи с помощью экспертов установили причину смерти двухлетнего Ярослава, тело которого нашли 27 мая в гараже: ребенок скончался от механической асфиксии.

Фото: sk.gov.by

По сообщению областного УСК, в убийстве мальчика обвиняют его мать — 23-летнюю Алену Х. Подозреваемым по делу также проходит ее сожитель Андрей К. Обвинение предъявили только женщине.


По подозрению в убийстве ребенка в Лепеле задержали мать и сожителя

Фигурантка сама обратилась в милицию и сообщила о якобы пропаже сына 2016 года рождения во время прогулки по парку. Силовики изучили записи камер видеонаблюдения, установили утренний маршрут женщины — и засомневались: она была без ребенка. Позже в гараже нашли его тело. Мальчик лежал в черном полиэтиленовом пакете в диване.
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Тэги: убийство удушение Город: Лепель

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