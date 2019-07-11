МАЗ Сергея Вязовича занял третье место на пятом этапе «Шелкового пути» и продолжает лидировать в общем зачете

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Капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича на пятом этапе ралли «Шелковый путь» финишировал третьим, сохранив лидерство в общем зачете.

Спецучасток длиной 337 км проходил по холмам и степи, на пути встречались лощины с каменистым дном. Еще одной трудностью стали параллельные дороги, вводившие штурманов в заблуждение.

Самым быстрым среди белорусов стал Сергей Вязович, проехавший спецучасток за 2 часа 52 минуты. От россиянина Андрей Каргинова, ставшего победителем заезда, капотный МАЗ отстал почти на 7 минут.

В общем зачете белорусы уверенно удерживают первое место по итогам половины пути, несмотря на 6 минут штрафа за превышение скорости. Ближайший преследователь — россиянин Антон Шибалов — идет с 16-минутным опозданием.

«Этап был сложный. У нас перестала работать накачка шин, давление в колесах оказалось огромным — 6,5 бара. Это очень жестко передавалось на автомобиль, так что ехать было тяжело, било сильно. Мы имели временной гандикап, поэтому не рисковали и спокойно преодолели путь в пыли следом за Андреем Каргиновым», — рассказал Сергей Вязович.

МАЗ Алексея Вишневского показал седьмое время — 2 часа 59 минут. До лучшего результата ему не хватило без малого 14 минут. В «абсолюте» белорусский экипаж поднялся на восьмое место, проигрывая лидеру гонки 3 часа 58 минут.

Александр Василевский финишировал восьмым. Его время — 3 часа 5 минут, отставание — 20 минут. В генеральной классификации экипаж находится на седьмом месте, проигрывая лидеру час.

В шестой день продолжится путешествие по Монголии. На этот раз гонщики устремятся в город Даланзадгад. Спецучасток составит 408 км, но пройдет по широким дорогам в степи, позволяющим ехать на высокой скорости.
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Тэги: МАЗ-СПОРТавто ралли-рейд Шелковый путь Персона: Сергей Вязович Алексей Вишневский Александр Василевский Антон Шибалов Андрей Каргинов

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