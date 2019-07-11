Подозреваемых по делу о взрывах фейерверков в Минске заключили под стражу

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О ходе расследования проинформировал председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Обвинение двум гражданам России еще не предъявлено, на это есть 10 дней, сообщает агентство «Минск-Новости». Подозреваемые сотрудничают со следствием и дают показания.


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Одна из четырех прорабатываемых версий случившегося — ненадлежащее качество российских пиротехнических зарядов. Она уже находит подтверждение. Сейчас необходимо выяснить, имелись ли проблемы с качеством у данных снарядов изначально или возникли позже.

При серии взрывов на День независимости в Минске погибла женщина, еще 10 человек пострадали.

Сюжет: Взрывы 3 июля в Минске
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Тэги: ЧП на День независимости взрывы Беларусь-Россия Персона: Иван Носкевич Город: Минск

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