Подозреваемых по делу о взрывах фейерверков в Минске заключили под стражу

О ходе расследования проинформировал председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Обвинение двум гражданам России еще не предъявлено, на это есть 10 дней, сообщает агентство «Минск-Новости» . Подозреваемые сотрудничают со следствием и дают показания.

Одна из четырех прорабатываемых версий случившегося — ненадлежащее качество российских пиротехнических зарядов. Она уже находит подтверждение. Сейчас необходимо выяснить, имелись ли проблемы с качеством у данных снарядов изначально или возникли позже.

При серии взрывов на День независимости в Минске погибла женщина, еще 10 человек пострадали.