«Порошенко, Порубий, Луценко, Турчинов...» Зеленский собрался устроить всем бывшим чиновникам «сладкую» жизнь

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Президент Украины Владимир Зеленский предлагает законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Как заявил он в очередном видеообращении, его команда разработала законопроект о расширении норм закона «Об очищении власти».

Зеленский предложил в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить:

  • президента Украины,
  • всех народных депутатов Украины,
  • председателя Верховной Рады,
  • членов правительства,
  • генерального прокурора,
  • главу СБУ,
  • глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества,
  • глав Государственной фискальной службы и таможни,
  • секретаря СНБО,
  • руководство оборонных предприятий.

«Нас обвиняют в том, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию – мы предлагаем ее усилить», - заявил глава государства.

Он выразил надежду, что действия всех указанных лиц «в будущем получат и справедливую юридическую оценку».

Зеленский признался, что ежедневно думает, что с ними сделать: «Может, обменять их всех на наших пленных? А может, одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую? Думаю, наименьшее, что можно сделать сейчас, - навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством».
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Тэги: Украина люстрация Персона: Владимир Зеленский

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