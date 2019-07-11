Фотофакт. В Витебске открыли именную звезду Таисии Повалий

11 июля в Витебске на Площади лауреатов у Летнего амфитеатра открыли именную звезду народной артистки Украины Таисии Повалий, которая стала лауреатом премии президента Беларуси «Через искусство — к миру и взаимопониманию» 2019 года.

Во время церемонии открытия звезды певица также получила в подарок картину известного витебского акварелиста Феликса Гумена. Это становится новой традицией фестиваля.

Саму премию она должна получить из рук Александра Лукашенко во время торжественного открытия «Славянского базара», которое состоится сегодня вечером.

Таисия Повалий — победитель эстрадного конкурса «Славянского базара в Витебске» 1993 года.

Фото Сергея Серебро