Беларусь готова завершить переговоры о присоединении к ВТО до июня 2020 года

Правительство Беларуси готово завершить переговоры о присоединении страны к Всемирной торговой организации до 12-й министерской конференции ВТО в июне 2020 года, заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин 10 июля на встрече с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу в Женеве.

Как сообщает пресс-служба правительства, Турчин поблагодарил секретариат ВТО за содействие в продвижении переговоров, «в том числе в части подготовки материалов к заседаниям рабочей группы и обновленной дорожной карты переговорного процесса».

Первый вице-премьер отметил, что Беларусь является наибольшей экономикой из всех активных присоединяющихся стран, поэтому исходит из того, что ее членство будет выгодно всем членам ВТО и самой организации.

Роберту Азеведу, говорится в сообщении, высоко оценил усилия правительства Беларуси по продвижению переговорного процесса, отметив, что страна находится в «стратегическом фокусе организации для скорейшего оформления членства в ВТО». Генеральный директор ВТО подчеркнул, что он лично и секретариат ВТО «готовы и дальше оказывать Беларуси содействие в этом направлении».

Состоялась также встреча Турчина с председателем рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси, постоянным представителем Турции при организации Кемалем Маденоглу. Первый заместитель премьер-министра Беларуси поблагодарил Маденоглу за качественную работу по продвижению переговорного процесса, а также проинформировал о принимаемых беолрусским правительством шагах в данном направлении.

Стороны обсудили повестку 12-го заседания рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси, которое проходит 11 июля в Женеве.

9 июля Турчин встретился с заместителем генерального директора ВТО Аланом Вулффом. «Обсуждены итоги реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита замгендиректора ВТО в Минск в ноябре 2018 года. Алан Вулфф проинформировал о текущих тенденциях в работе ВТО и выразил готовность продолжить содействовать Беларуси в скорейшем завершении переговорного процесса по присоединению к организации», — сообщает пресс-служба Совмина.

Турчин возглавляет белорусскую делегацию, которая 9—12 июля в Женеве принимает участие в переговорах о присоединении Беларуси к ВТО.

Беларусь начала процесс вступления в ВТО в 1993 году и сейчас находится на завершающем этапе присоединения к организации, которая объединяет 164 страны.

От вступления Беларуси в ВТО должны быть конкретные преимущества, заявил Александр Лукашенко 5 марта нынешнего года на совещании по вопросам участия страны в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

«Не надо туда вступать ради того, чтобы вступить. И я не подпишу ни один документ по вступлению Беларуси в ВТО, пока мне на стол не будут положены конкретные преимущества от этого, — сказал Лукашенко. — В противном случае опять будем через некоторое время рыдать и стонать, как по ЕАЭС».