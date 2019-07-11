Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его окружения

Суд Евросоюза вынес решение об отмене санкций по искам Виктора Януковича (четвертый президент Украины), Александра Януковича (сын президента), Александра Клименко (экс-министр доходов и сборов), Сергея Арбузова (бывший первый вице-премьер), Виктора Пшонки (экс-генпрокурор), Артема Пшонки (сын экс-генпрокурора) и Андрея Клюева (бывший глава Администрации президента).

Как сообщили «ЕП» в пресс-службе суда, решение касается санкций, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов.

Санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и остаются в силе.

Впервые семь указанных лиц были внесены в санкционный список в 2014 году на основании уголовного дела по расследованию преступлений в связи с хищением украинских государственных средств и их незаконным выводе их за границу.

Решения о замораживании средств против этих лиц неоднократно продлевались на один год.

«Сегодняшним решением Суд поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них за эти периоды», - говорится в решении.

По мнению Суда, никакая информация, содержащаяся в письмах украинских властей, на которых Совет ЕС основывал свое решение о применении ограничительных мер, не позволяет считать, что Совет располагал достаточной информацией для проверки того, что права указанных лиц были соблюдены.

Кроме того, Совет был обязан проводить такую проверку независимо от каких-либо доказательств, представленных украинцами, заинтересованными в замораживании средств.