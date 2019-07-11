«Белнефтехим» собирается согласовать индикативные балансы по поставкам нефтепродуктов из РФ в 2020 году

Концерн «Белнефтехим» начал принимать заявки от субъектов хозяйствования, желающих использовать для своих нужд российские нефтепродукты в 2020 году. Соответствующее объявление 11 июля размещено на сайте концерта.

Отмечается, что индикативные балансы на следующий год по поставкам нефтепродуктов с указанием вида и количества товаров, предназначенных для удовлетворения внутренних потребностей Беларуси, нужно согласовать до 1 октября.

«Для подготовки проектов индикативных балансов и протокола на 2020 год субъектам предпринимательской деятельности, имеющим потребность в указанных товарах, необходимо в срок до 1 августа 2019 года представить в концерн «Белнефтехим» заявку о потребности организации в российских нефтепродуктах на 2020 год согласно прилагаемой форме», — отмечается в объявлении.

Организации, которые в этом году являются потребителями российских нефтепродуктов, могут скорректировать их количество, представив в «Белнефтехим» до 1 августа соответствующую информацию.

По данным Белстата, в январе-апреле из России импортировано более 143 тыс. тонн различных нефтепродуктов примерно на 15,4 млн долларов.