ЧП с салютом на День независимости: Минобороны нагоняет тумана

В Министерстве обороны и Следственном комитете Беларуси не комментируют информацию о том, что белорусская сторона отказалась от технического обслуживания пусковых установок салюта у их производителя — российской компании «Пиро-Росс».

11 июля в блоге белорусского журналиста Виктора Малишевского опубликовано интервью начальника конструкторского бюро № 3 ОАО «Пиро-Росс» Андрея Инкина, который заявил, что гарантийных срок эксплуатации самоходных пусковых установок истек в 2018 году, после чего необходим капитальный ремонт либо техобслуживание в заводских условиях.

«Возможно, Министерство обороны вашей страны самостоятельно осуществляет техобслуживание данных установок, но мы предлагали провести техобслуживание в заводских условиях, то есть на нашей базе в Сергиевом Посаде. Видимо, в бюджете МО нет на это средств. Хотя каждый год закупались зарядами на солидную сумму. Мы обращались вплоть до встречи министров обороны в прошлом году, мы неоднократно делали предложение провести техобслуживание пусковых установок», — сказал Инкин.

На просьбу БелаПАН прокомментировать эти слова начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров заявил: «Мы не являемся правообладателем информации. Сейчас идут следственные действия, соответственно, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию».

В Следственном комитете также отказались от комментариев, сославшись на то, что следствие по делу еще ведется.

Вечером 3 июля во время праздничного салюта в Минске произошло четыре взрыва снарядов для фейерверка, вследствие чего ранения получили не менее 10 человек. Одна женщина скончалась на месте происшествия. Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 299 УК (нарушение правил обращения со взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека).

4 июля были задержаны двое подозреваемых — представители российского предприятия — поставщика фейерверков. 28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Беларусь специально для оказания технической и другой помощи при подготовке к праздничному салюту. По данным следствия, они «допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями».