Байкер пытался удрать от ГАИ, но попал в реанимацию

Дорожно-транспортное происшествие с тяжело травмированным мотоциклистом, о котором сообщает милиция Гомельской области, произошло днем в минувшее воскресенье в деревне Чирковичи (Светлогорский район).

Как отмечается, 19-летний байкер не остановился на сигнал инспектора ГАИ и попытался скрыться. На закруглении дороги водитель не справился с управлением и вылетел с дороги – он врезался в забор и дерево.

В результате аварии мотоциклист и его одногодка-пассажир получили серьезные травмы.

По информации ГАИ, у водителя не было прав на управление мотоциклом. Кроме этого, сообщается, что у них обнаружены признаки алкогольного опьянения.