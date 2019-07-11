С конвейера Volkswagen вышел последний автомобиль, разработанный по поручению Гитлера

Легендарный «Жук» немецкого автоконцерна Volkswagen «улетел» в историю – с конвейера на заводе VW в мексиканской Пуэбле накануне сошел последний автомобиль модели VW Beetle («Жук»).

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Серебристо-голубая машина, в ходе торжественной церемонии успевшая преодолеть лишь несколько десятков метров, будет передана в музей, пишет DW .

«Volkswagen закрывает в Мексике очень важную и успешную главу своей истории», - сообщила дочерняя компания немецкого автогиганта.

VW Beetle – наследник легендарного Volkswagen Käfer, производившегося с 1938 по 2003 год. Последний считается самым массовым автомобилем в истории, выпускавшимся без радикальных изменений базовой конструкции.

Он был разработан в 30-х годах по поручению Адольфа Гитлера известным конструктором Фердинандом Порше. Машина отличалась компактными габаритами и вскоре превратилась в практически народную марку.

С 2003 года выпускалась ее модернизированная версия – New Beetle, по форме напоминавшая легендарный западногерманский автомобиль послевоенных времен. С 2011 года дебютировало второе поколение VW Beetle.