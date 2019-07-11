Беларусь провела презентацию на инвестиционном форуме Восточного партнерства

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Делегация Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП) Беларуси приняла участие в первом инвестиционном форуме стран Восточного партнерства «Десять лет после Праги». Мероприятие прошло 10-11 июля в Батуми, сообщает пресс-служба НАИП.

Участие в форуме приняли представители государственного сектора и частного бизнеса шести стран Восточного партнерства и государств — членов Евросоюза.

НАИП представило на страновом стенде инвестиционный климат Беларуси, а также наиболее приоритетные проекты в логистике, инфраструктурном развитии, туризме, промышленности, сельском хозяйстве.

Исполняющий обязанности директора НАИП Денис Мелешкин выступил на панели инфраструктурных и энергетических проектов и представил экономический потенциал Беларуси, проекты государственно-частного партнерства, туристической и энергетической отраслей.

Цель форума — привлечь внимание представителей деловых кругов стран ЕС к инвестиционным возможностям государств Восточного партнерства (Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины).
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Тэги: Восточное партнерство НАИП инвестиции Персона: Денис Мелешкин Город: Батуми

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