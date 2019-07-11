«Будешь гнить в тюрьме, гад». Иностранному студенту за убийство минчанина из-за девушки дали 11 лет колонии

По приговору суда Заводского района столицы 18-летнему студенту Академии авиации, азербайджанец Рустам Рагимов на 11 лет отправлен за решетку – его признали виновным в умышленном убийстве минчанина, с которым он конфликтовал из-за девушки.

Кроме срока, осужденный обязан выплатить в качестве компенсации морального вреда: по 70 тысяч — родителям погибшего, по 50 тысяч — его брату и бабушке.

«Будешь гнить в тюрьме, гад», — бросили на прощание родные убитого осужденному.

Подсудимый во время процесса вину не признал, утверждая, что он только оборонялся от нападения, а оппонент сам напоролся на собственный нож, пишет tut.by .

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.