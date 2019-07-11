ВОЗ: ежедневно в Беларуси 50 человек умирают от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя

Ежегодно от заболеваний, связанных с вредным употреблением алкоголя, в Беларуси умирают 20 тысяч человек, или 50 в день, сообщил координатор программ по общественному здоровью странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Валентин Русович 11 июля на пресс-конференции в Минске.

По его словам, это количество превышает смертность от заболеваний, связанных с употреблением табака.

Вредным употреблением алкоголя ВОЗ считает более двух порций алкоголя в день для мужчин и более одной — для женщин. Одна порция — это или 30 мл напитка крепостью 40%, или 100 мл вина крепостью 12%, или 250 мл пива крепостью 4,8%.

«Более 11 тысяч смертей (от вредного употребления алкоголя. — БелаПАН.) — это смерти от сердечно-сосудистых заболеваний: инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности. Порядка 6 тысяч смертей — от внешних причин: суициды, травмы, гибель при пожарах, утопления. Свыше тысячи — от цирроза печени. Еще более тысячи смертей в год случаются от онкологических заболеваний, связанных с вредным потреблением спиртного», — сказал Русович.

Он отметил, что с вредным употреблением алкоголя ВОЗ ассоциирует несколько видов рака: полости рта, глотки, пищевода, печени, прямой кишки, толстого кишечника. До 5% случаев рака молочной железы также вызваны употреблением алкоголя, сказал Русович. В целом, подчеркнул представитель ВОЗ, 11% смертей от раковых заболеваний у мужчин и 4% у женщин связаны с вредной моделью употребления алкоголя. «Новое понимание влияния алкоголя на онкологические заболевания — это тенденция, которая сейчас идет во всем мире», — сказал Русович.

Представитель ВОЗ отметил, что далее в статистике смертности от алкоголя следуют случайные отравления им. Снижение этого показателя до 10,5 случая на 100 тысяч населения включено в государственную программу «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016—2020 годы. «Сегодня этот показатель — около 15 смертей на 100 тысяч населения, — продолжил Русович. — Многие не осознают, но в абсолютных цифрах это огромное число. Так, в прошлом году, по данным Белстата, от случайного отравления алкоголем умерло 1.476 человек (1.186 мужчин и 290 женщин), то есть это три мужчины и практически одна женщина каждый день».

Объяснение этим смертям очень простое — превышение дозы, отметил Русович. «Если три маленьких рюмки по 30 г крепкого спиртного — это средняя эффективная доза алкоголя, то смертельная доза начинается с 30 рюмок, — сказал он. — Для обычного человека это эквивалентно полутора бутылкам водки, которые выпиваются в течение шести часов. Достигается концентрация 3,5 промилле алкоголя в крови, и наступает смерть».

По словам представителя ВОЗ, только 10% смертей от случайного отравления алкоголем связаны с его плохим качеством и с тем, когда человек выпивает метиловый спирт. «Девять из 10 случаев смерти — факты передозировки крепкими спиртными напитками. Почему крепкими? Потому что технически достичь смертельной дозы пивом или сухим вином невозможно. Для этого нужно выпить около 3 литров вина или 9 литров пива», — сказал он.