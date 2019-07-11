Семашко предложил губернатору Новгородской области схемы для увеличения товарооборота

Беларусь и Новгородская область России заинтересованы в увеличении взаимного товарооборота. Эта тема обсуждалась 11 июля на встрече посла Владимира Семашко с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, руководством администрации региона и министрами областного правительства, сообщает пресс-служба посольства Беларуси в России.

«Беларусь заинтересована в дальнейшем увеличении товарооборота с Новгородской областью за счет активизации взаимных поставок продукции, а также реализации совместных проектов в строительстве и сфере жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Семашко.

По информации пресс-службы, товарооборот в прошлом году составил 96,2 млн долларов и по сравнению с 2017 годом увеличился на 13,6%, за пять месяцев 2019 года — 42,4 млн долларов и увеличился на 15,2% по отношению к аналогичному периоду минувшего года.

«Белорусские организации готовы наращивать совместный товарооборот более действенно, — заявил Семашко. — Принимать активное участие в жилищном и социальном строительстве в области с учетом успешного опыта взаимовыгодного сотрудничества с другими регионами Российской Федерации, возводить объекты социальной инфраструктуры за счет собственных средств с последующим их выкупом региональными властями в муниципальную собственность».

В качестве примера подобных проектов Семашко назвал строительство взлетной полосы в аэропорту Великого Новгорода, Белорусского жилого квартала в городе, объектов социально-культурного назначения, дорог и дорожной инфраструктуры в регионе.

Семашко также рассказал о возможностях поставок машин, узлов и агрегатов, строительной, лесозаготовительной и грузовой техники, строительных и отделочных материалов белорусского производства для реализации инвестиционных проектов, востребованных в Новгородской области. «Наши поставщики готовы использовать схемы льготного кредитования и международного лизинга», — подчеркнул он.

В свою очередь, Никитин заявил о заинтересованность новгородского региона в дальнейшем наращивании объемов взаимной торговли, углублении производственно-кооперационных связей, реализации совместных научных и научно-технических проектов, включая инновационные.

Стороны также заинтересованы в поставках в область белорусского пассажирского автотранспорта, техники для добычи торфа, лифтового оборудования.

Как сообщает пресс-служба посольства, дополнительные возможности для этого создаст открытие нового сборочного производства белорусского лифтового оборудования на базе ООО «МЛМ Невский лифт» в Колпино (муниципальное образование Санкт-Петербурга), которое запланировано на 16 июля 2019 года. Предприятие образовано ОАО «Могилевлифтмаш» и его дилером ООО «МЛМ Нева трейд» и обладает исключительными правами на поставку данной белорусской продукции по Северо-Западному федеральному округу России.

Семешко также отметил, что Беларусь готова подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве с Новгородской областью в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Посол предложил сделать это на VI Форуме регионов Беларуси и России на следующей неделе в Санкт-Петербурге.

Дипломат пригласил представителей правительства и бизнес-кругов Новгородской области принять участие в Белорусском промышленно-инвестиционном форуме, который пройдет 17-20 сентября 2019 года в Минске и посетить белорусские машиностроительные предприятия.