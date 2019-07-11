Лига Европы. «Шахтер» обыграл дома «Хибернианс», «Динамо-Минск» сыграло вничью в гостях с «Лиепаей»

Победа, ничья и поражение – итог выступления белорусских клубов в первых матчах стартового квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

После поражения «Витебска» в гостях от финского «Куопио» - 0:2, реноме белорусского футбола поддержали «Шахтер» и минское «Динамо».

«Желто-черные» на своем поле переиграли мальтийский «Хибернианс» - 1:0 (Громыко, 69), а «бело-голубые» сыграли вничью в гостях с латвийской «Лиепаей» - 1:1 (Я.Икауниекс, 12-пен.; Капленко, 88). Отметим, что на 7-й добавленной ко второму тайму минуте динамовец Фатаи не реализовал пенальти.

Ответные встречи пройдут через неделю.

Напомним, что в среду БАТЭ на своем поле в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА вступил в двухматчевое противостояние с польским «Пястом». Встреча на «Борисов-Арене» завершилась вничью – 1:1. По словам главкома «желто-синих», команда не унывает, а с перспективой смотрит в будущее.