Лукашенко открыл «Славянский базар»

Александр Лукашенко по традиции приехал в Витебск на открытие фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году город на Двине собрал гостей в 28-й раз.

Фото пресс-службы президента

Как отметил глава государства, «мы рады всем, кто приехал к нам, чтобы разделить этот красивый праздник – настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания».

Он объяснил, почему именно Витебск был выбран в 90-х для проведения фестиваля: «Этот город обладает особой творческой энергетикой. Здесь жили и творили величайшие авангардные художники – Малевич и Шагал. Они подарили миру черный квадрат и юных влюбленных, парящих над городом».

Лукашенко подчеркнул, что белорусское государство спасло «Славянский базар» от уничтожения после распада Советского Союза.

Лукашенко вручил специальную награду президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию» народной артистке Украины и Ингушетии Таисии Повалий (сегодня на аллее у амфитеатра была заложена ее именная звезда).

В этом году в форуме искусств примут участие гости из 42 государств.