Погода на пятницу: дожди и грозы
В последний день рабочей недели в Беларуси будет преобладать облачная с прояснениями погода.
В большинстве районов пройдут дожди, в некоторых – прогремят грозы.
Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +16°С до +22°С.
В столице также пройдут дожди, ожидается гроза. Столбик термометра в течения суток покажет следующие значения:
- утром +13..+16°С;
- днем +17..+19°С;
- вечером +14..+16°С.
Как сообщалось ранее, не порадуют белорусов солнечной летней погодой и предстоящие выходные.