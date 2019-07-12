Погода на пятницу: дожди и грозы

/ Общество
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В последний день рабочей недели в Беларуси будет преобладать облачная с прояснениями погода.

Фото pixabay.com

В большинстве районов пройдут дожди, в некоторых – прогремят грозы.

Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +16°С до +22°С.

В столице также пройдут дожди, ожидается гроза. Столбик термометра в течения суток покажет следующие значения:

  • утром +13..+16°С;
  • днем +17..+19°С;
  • вечером +14..+16°С.

Как сообщалось ранее, не порадуют белорусов солнечной летней погодой и предстоящие выходные.
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Тэги: погода

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