Белорусские вузы начинают прием документов от абитуриентов

С сегодняшнего дня в белорусских вузах начинается прием документов от абитуриентов.

В «Календаре выпускника-2019» на сайте Министерства образования отмечается, что подать документы на бюджетную форму обучения можно до 17 июля.

Прием документов для обучения на платной основе без сдачи вступительных экзаменов непосредственно в вузах будет проводиться с 12 июля по 4 августа. При этом в силовые вузы документы для платного обучения будут приниматься с 12 по 31 июля, в творческие — с 12 июля по 2 августа.

С 12 по 14 июля могут подавать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педагогические специальности.