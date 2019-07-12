Крупную партию говядины из Беларуси не пропустили в Россию

Сотрудники управления «Россельхознадзора» по Брянской и Смоленской областях не пропустили на территорию России крупную партию говядины из Беларуси.

Как сообщается, перевозившая груз (33 тонны говядины в четвертинах и полутушах) фура была остановлена для проверки в пункте «Красная Горка».

Около 33 тонн говядины (четвертины и полутуши) задержали в ППУ «Красная Горка». В представленных документах указывалось, что мясо было произведено на трех комбинатах – Калинковичском, Поставском и Гомельском.

В накладной было указано, что груз следует казахстанскому покупателю.

Во время проверки товара сотрудники Россельхознадзора выяснили, что на части туш имелись нечитаемые оттиски ветеринарных клейм, а также следы зачистки с удалением мышечной ткани в местах, предназначенных для клеймения. Кроме этого, часть товара была в неудовлетворительном санитарном состоянии.

Продукция возвращена отправителю.