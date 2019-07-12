Крупную партию говядины из Беларуси не пропустили в Россию

/ Экономика
Просмотров: 504

Сотрудники управления «Россельхознадзора» по Брянской и Смоленской областях не пропустили на территорию России крупную партию говядины из Беларуси.

Как сообщается, перевозившая груз (33 тонны говядины в четвертинах и полутушах) фура была остановлена для проверки в пункте «Красная Горка».


Лукашенко сделал выпад в сторону правительства Медведева

Около 33 тонн говядины (четвертины и полутуши) задержали в ППУ «Красная Горка». В представленных документах указывалось, что мясо было произведено на трех комбинатах – Калинковичском, Поставском и Гомельском.

В накладной было указано, что груз следует казахстанскому покупателю.

Во время проверки товара сотрудники Россельхознадзора выяснили, что на части туш имелись нечитаемые оттиски ветеринарных клейм, а также следы зачистки с удалением мышечной ткани в местах, предназначенных для клеймения. Кроме этого, часть товара была в неудовлетворительном санитарном состоянии.

Продукция возвращена отправителю.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россельхознадзор

Другие материалы на эту тему:

Подвешенная интеграция. Судьба Беларуси будет поставлена на дорожную карту

Подвешенная интеграция. Судьба Беларуси будет поставлена на дорожную карту

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Что происходит с продукцией, которую Россельхознадзор заворачивает в Беларусь?

Что происходит с продукцией, которую Россельхознадзор заворачивает в Беларусь?

Суриков: никто не хочет вытеснить вашу «молочку» с российского рынка

Суриков: никто не хочет вытеснить вашу «молочку» с российского рынка