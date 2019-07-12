В Новополоцке горела квартира – спасены 11 человек

Большую трагедию удалось избежать благодаря слаженным действиям работникам МЧС.

По информации регионального управления, сигнал о пожаре поступил в дежурного часть в полночь.

Звонивший сообщил, что горит квартира по улице Янки Купала, 3 в Новополоцке.

Прибывшие подразделения МЧС спасли 11 и эвакуировали 14 человек.

Всего, по данным ведомства, за минувшие дежурные сутки произошло семь пожаров (с начала года 3406, что на 78 больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Ранее сообщалось, что в начале недели на пожаре в Верхнедвинске были спасены три пенсионерки.