Стал известен победитель конкурса на строительство крупнейшего в Беларуси ветропарка

Аукцион прошел на площадке «БУТБ-Имущество» Белорусской универсальной товарной биржи. Такие электронные торги по продаже предынвестиционного актива прошли в Беларуси впервые.

Организатором торгов выступило ООО «Инициатива развития ветроэнергетики».

Как отметила пресс-служба, мероприятие стало одним из практических результатов проекта международной технической помощи «Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь», реализуемого при поддержке Программы развития ООН (ПРООН), Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Поскольку по итогам предквалификационного отбора на торги зарегистрировался только один участник, лот реализован по начальной цене, увеличенной на 5%. Таким образом, цена продажи предынвестиционного актива составила 155 млн 400 тысяч рублей, а право на строительство ветропарка в Лиозненском районе Витебской области получила турецкая компания «Гюриш Иншаат ве Мюхендислик А.Ш.», специализирующаяся на реализации проектов в сфере зеленой энергетики.

Теперь турецкий инвестор обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах торгов возместить затраты на их организацию и проведение, а затем в течение пяти рабочих дней подписать договор купли-продажи недвижимого имущества.

Принять участие в электронных торгах могли белорусские и иностранные юридические лица, имеющие опыт строительства и/или эксплуатации не менее одного успешно работающего ветропарка мощностью от 8 МВт и собственные средства в размере не менее 15% от стоимости проекта из расчета 2 млн долларов за 1 МВт.