Минюст решил взять под контроль финансы партий?

На общественное обсуждение вынесен законопроект «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений».

Документ, разработанный Министерством юстиции, опубликован 12 июля на сайте «Правовой форум Беларуси». Как отмечается в обосновании, проект закона направлен на совершенствование подходов к процессу создания и деятельности общественных объединений, политических партий, их организационных структур, использованию современных технологий при проведении ими мероприятий, взаимодействию с регистрирующими органами, упрощению получения юридического адреса, распределению получаемых финансовых средств, повышению прозрачности их деятельности.

Минюст предлагает уменьшить количество учредителей, необходимое для создания и деятельности республиканского общественного объединения с 50 до 40, а политической партии — с 1000 до 800.

В практике деятельности общественных объединений, политических партий, союзов «случается, что большая часть их денежных средств используется на заработную плату штатных сотрудников этих организаций, премии и другие выплаты», говорится в обосновании.

«Указанное свидетельствует о злоупотреблениях со стороны данных работников и противоречит самой сути данных организаций и принципам, в соответствии с которыми они созданы, — отмечает Минюст. — В этой связи в проекте закона закрепляется положение, согласно которому сумма расходов общественного объединения, политической партии, союза на оплату труда работников не может превышать определенного процента от суммы всех доходов соответствующей организации за отчетный период. При этом сумма расходов на заработную плату не может быть ниже размера минимальной заработной платы по стране».

В тексте законопроекта речь идет о пороге в 40% от доходов объединения.

Проект закона, дает Минюсту и его территориальным подразделениям право контролировать финансово-хозяйственную деятельность партий, объединений и их региональных структур.

Документ предусматривает, что все партии и объединения будут обязаны ежегодно до 1 марта размещать информацию о своей деятельности, включая финансовую отчетность, в свободном доступе, в СМИ или на своих интернет-сайтах.

Законопроект предусматривает возможность проведения заседаний высших и руководящих органов партий и объединений в режиме онлайн.

Вводится положение, согласно которому члены организаций могут обжаловать решения их высших органов в судебном порядке.

Предлагается отменить государственную регистрацию органами юстиции гимнов, значков, вымпелов и галстуков общественных объединений, политических партий и союзов.

«Данная процедура не является востребованной среди общественных объединений и политических партий. За 2018-2019 годы в Министерство юстиции не было подано ни одного заявления о государственной регистрации данного вида символики», — отмечают разработчики законопроекта. При этом регистрация символики объединений сохраняется.

Проект закона предусматривает возможность подачи пакета документов для государственной регистрации объединений, внесения изменений в их уставы в электронном виде.

Одновременно сокращается количество информации, предоставляемой в регистрирующий орган. Так, во всех списках учредителей и членов общественных объединений, политических партий, союзов отменяется необходимость указания и домашнего, и рабочего телефонов, предлагается оставить один контактный номер телефона.

«В органы юстиции поступают многочисленные обращения по вопросу, связанному с затруднениями в получении и оплате юридических адресов общественных объединений, политических партий, их организационных структур, союзов, — говорится в обосновании. — Предусматривается положение о том, что местом нахождения руководящего органа общественного объединения, политической партии, их организационных структур, союза может являться место работы руководителя объединения».

Ряд изменений вносится и в закон «Об общественных объединениях». Международные общественные объединения обяжут создавать организационную структуру не только на территории иностранного государства, но и на территории Беларуси.

Государство, согласно законопроекту, может оказывать общественным объединениям информационную, методическую и иную поддержку, в том числе в форме государственного соцзаказа. Установлено также, что общественные объединения смогут выполнять работы, оказывать услуги для государственных нужд на договорной основе без образования коммерческих организаций или участия в них.

Общественное обсуждение проекта продлится до 2 августа.

Действующий закон «О политических партиях» принят 5 октября 1994 года. В него 12 раз вносились изменения, в последний раз — в июне 2015 года.