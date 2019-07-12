Белорусский экипаж вновь выиграл этап ралли «Шелковый путь»

Экипаж Сергея Вязовича белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» одержал победу на шестом этапе ралли-рейда «Шелковый путь», который проходит по территориям России, Монголии и Китая.

На шестом этапе экипажи добрались до монгольского города Даланзадгад. Спецучасток протяженностью 408 км проходил по широким дорогам в степи.

Капотный МАЗ Сергея Вязовича проехал спецучасток за 4 часа 23 минуты. Следом разместились россияне Антон Шибалов и Айрат Мардеев на КамАЗах. В генеральной классификации белорусы твердо сохраняют первую строчку с гандикапом в 16 минут.

МАЗ Алексея Вишневского финишировал шестым, потратив на трассе 4 часа 31 минуту. От лучшего времени его отделяли почти 8 минут. В общем зачете белорусский экипаж идет седьмым, проигрывая 4 часа 6 минут. А вот у Александра Василевского, который шел в темпе лидеров, возникли сложности на четвертом отрезке, что привело к потере зачетного времени.

Седьмой этап пройдет без спецучастка. Экипажи проедут 550 км и пересекут границу Монголии и Китая, после чего направятся к бивуаку.