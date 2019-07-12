Биржа: на выходных в Беларуси будет более высокий курс доллара

В пятницу, 12 июля, на последних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже укрепился только доллар, хотя в начале сегодняшних торгов росли все три основные иностранные валюты.

Так, американская валюта добавила 0,0002 пункта и завершила сессию на отметке 2,0342 белорусского рубля.

А вот евро и российский рубль упали: