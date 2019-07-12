МАРТ объяснил, почему в Беларуси была зафиксирована дефляция

Основной вклад в формирование в июне дефляции в Беларуси внесло снижение цен на плодоовощную продукцию, яйца и автомобильное топливо. Об этом сказано в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о ценовой ситуации на потребительском рынке, который размещен на сайте ведомства.

«По сравнению с предыдущим месяцем в июне 2019 года снизились цены на плодоовощную продукцию (прежде всего, на капусту — на 55,6%, огурцы — на 45,5%, помидоры — на 26,6%), яйцо куриное и автомобильное топливо», — отметили в МАРТ.

С начала года, говорится в комментарии, отмечается снижение цен на мясо и мясопродукты. В целом на замедление годовых темпов инфляции влияние оказало снижение интенсивности роста цен на фрукты и овощи.

Потребительские цены в июне 2019 года по сравнению с маем снизились на 0,1%, с декабрем 2018-го — выросли на 2,9%.

По данным Белстата, в июне 2019 года по отношению к маю цены на продовольственные товары в Беларуси снизились на 0,4% (с начала года выросли на 2,8%), на непродовольственные — не изменились (с начала года выросли на 2,3%), на услуги — выросли на 0,4% (с начала года на 4,1%). По отношению к июню 2018 года цены выросли на 5,7%.

Предыдущий раз дефляция была отмечена в мае 2018 года. Тогда потребительские цены по сравнению с апрелем снизились на 0,3%, с декабрем 2017-го — выросли на 2,5%.

В 2017 году в Беларуси два месяца подряд наблюдалась дефляция: в июле цены снизились на 0,1%, в августе — на 0,8%. Прежде дефляция фиксировалась в августе 2016 года, а ранее — лишь в 2009 году.

Согласно официальному прогнозу Национального банка, в 2019 году инфляция не превысит 5%, а по оценкам Евразийского банка развития — составит 5,7%. В прошлом году инфляция составила 5,6%.

16 июня государственный концерн «Белнефтехим» снизил цены на все виды автомобильного топлива на одну копейку. В 2018 году большинство видов топлива в Беларуси дорожало 27 раз. В текущем году топливо в Беларуси дорожало 15 раз, последний раз 2 июня.