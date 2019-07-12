Москвичка в одной из церквей Витебска устроила дебош

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В отношении действий 35-летней москвички проводится проверка – женщина устроила настоящий дебош в одной из церквей Витебска.

По информации местных правоохранителей, иностранка сначала «нанесла телесные повреждения местной прихожанке», а затем на своей машине «совершила ДТП с участием четырех автомобилей».

Поведение женщины вызвало вопросы у милиции, поэтому было принято решение «для оказания помощи и оценки ее психического состояния она была передана медикам».

Напомним, 11 июля в Витебске, открывая фестиваль искусств «Славянский базар», Александр Лукашенко заявил, что «мы рады всем, кто приехал к нам, чтобы разделить этот красивый праздник – настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания».
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Тэги: дебош ДТП Город: Витебск

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