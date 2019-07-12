Верховная рада восьмого созыва прекратила существование

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На сегодняшнем заседании спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил о завершении деятельности восьмого парламента независимой Украины.

Выступая перед народными избранными избранниками, он вспомнил важные, по его мнению, законы, которые были приняты за последнее время.


Зеленский жестко прошелся по депутатам

Также спикер отметил важность Томоса для страны, изменений в Избирательный кодекс и Конституцию страны.

Первое заседание Верховной рады VIII созыва прошло 27 ноября 2014 года.

21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента.

Согласно официальному сайту Верховной рады, в этом парламенте депутаты были представлены:

  • «Блоком Петра Порошенко» – 135;
  • «Народным фронтом» – 80;
  • «Оппозиционным блоком» – 38;
  • «Самопомощью» – 25;
  • «Возрождением» – 24;
  • «Радикальной партией Олега Ляшко» – 21;
  • «Батькивщиной» – 20;
  • «Волей народа» – 19;
  • внефракционными депутатами – 61.

Внеочередные выборы пройдут 21 июля.
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Тэги: Украина Верховная Рада Персона: Андрей Парубий Город: Киев

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