Власти передали Китаю землю в центре Минска на 70 лет

В районе Дворца независимости, рядом с посольствами Казахстана и Туркменистана, начинается подготовка площадки под строительство диппредставительства Китая.

Вдоль проспекта Победителей построят целый комплекс зданий. Они разместятся на площади в полтора гектара. Земельный участок арендован за один доллар в год на 70 лет — по осень 2088 года, сообщает TUT.by .

В 2010 году стороны договорились предоставить друг другу земельные участки в долгосрочную аренду для строительства диппредставительств. Беларусь получила в аренду земельный участок в Пекине площадью около 0,5 га, на котором уже размещено здание посольства, а Китай — земельный участок площадью 1,5 га в Минске. Предпроектные проработки будущего объекта уже согласованы с властями. Параллельно на площадке устанавливают строительное ограждение.

В том же районе Лукашенко недавно предложил построить и посольство Узбекистана.