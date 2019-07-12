Трое жителей Витебщины живым закопали знакомого

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Захоронение во дворе частного дома нашли 22 апреля. Согласно заключению экспертиз, смерть потерпевшего наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей грунтом и от открытой черепно-мозговой травмы.

Фото: sk.gov.by


Убийство из-за квартиры. Женщину закопали еще живой

По сообщению областного УСК, тело 26-летнего жителя Полоцка с признаками криминальной смерти извлекли из земли 22 апреля текущего года.

У потерпевшего дома находились еще трое парней: 16-ти, 17-ти и 20-ти лет. Вчетвером они употребляли спиртное и поругались. После этого, гости избили старшего товарища и закопали его во дворе.

Двоих подозреваемых задержали в Полоцке, допросили и заключили под стражу. Третьего задержали в Московской области, решается вопрос о его экстрадиции.
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Тэги: закопали живьем убийство пьянство Беларусь-Россия экстрадиция Город: Полоцк

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